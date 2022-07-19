Еврокомиссия беспомощна? Вот с чем столкнётся Европа ещё до зимы

Евросоюз оказался на пороге «мегакризиса», пишут немецкие СМИ. В сложившейся критической ситуации журналисты обвиняют провальную политику лидеров ЕС и антироссийские санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз оказался на пороге «мегакризиса», пишут немецкие СМИ. В сложившейся критической ситуации журналисты обвиняют провальную политику лидеров ЕС и антироссийские санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще в разгар пандемии обстановка в Европе стала напряженной. Европейские чиновники не смогли согласовать действия по борьбе с инфляцией и проблемами на энергетическом рынке. В довесок к этому Евросоюз начал штамповать санкции, которые привели к еще большему росту цен.
Поэтому в сегодняшних реалиях Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощно, а ее политика – это настоящий провал. Не помогает Европе и погода. Из-за аномальной жары Евросоюз не сможет восстановить запасы газа. А хранилища в европейских странах не заполнены и наполовину. На этом фоне Европа столкнется с серьезными проблемами намного раньше прихода зимы. Помимо критического дефицита энергоносителей, ударом станет и зашкаливающий рост цен на топливо и продукты питания.