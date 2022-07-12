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Еврокомиссар призвала ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса

12 июля 2022 13:51
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Мировой экономический кризис тесно связан с продовольственным. Многие европейские страны сталкиваются с рекордной инфляцией и небывалым дефицитом продуктов. Об этом уже заговорили во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Еврокомиссар призвала ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса-1

В стране быстро сокращается ассортимент товаров. Полки многих французских супермаркетов пустеют. Только за последний месяц уровень дефицита в магазинах достиг 5,5 %. На это повлияли небольшие урожаи, изменения климата и политическая ситуация в мире.

Еврокомиссар призвала ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса-4

Рост стоимости продуктов ощутили и в Южной Корее. Цены достигли рекордного уровня за последние 30 лет. Прирост составил 8 %. Из-за больших расходов на питание большинство офисных работников испытывают стресс.

Еврокомиссар призвала ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса-7

На фоне продовольственного кризиса могут увеличиться и темпы миграции в европейские страны. Такой прогноз сделали в Евросоюзе. По мнению еврокомиссара по внутренним вопросам, из-за нарастающих кризисных явлений люди не смогут чувствовать себя защищенными в своих странах. Поэтому они будут эмигрировать. В частности, речь идет об Африке. Вот только такая ситуация еще больше усложнит жизнь Европе.  

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# Экономический кризис # Илва Йохансон # Фотофакт

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