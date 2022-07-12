Еврокомиссар призвала ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса

Мировой экономический кризис тесно связан с продовольственным. Многие европейские страны сталкиваются с рекордной инфляцией и небывалым дефицитом продуктов. Об этом уже заговорили во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране быстро сокращается ассортимент товаров. Полки многих французских супермаркетов пустеют. Только за последний месяц уровень дефицита в магазинах достиг 5,5 %. На это повлияли небольшие урожаи, изменения климата и политическая ситуация в мире.

На фоне продовольственного кризиса могут увеличиться и темпы миграции в европейские страны. Такой прогноз сделали в Евросоюзе. По мнению еврокомиссара по внутренним вопросам, из-за нарастающих кризисных явлений люди не смогут чувствовать себя защищенными в своих странах. Поэтому они будут эмигрировать. В частности, речь идет об Африке. Вот только такая ситуация еще больше усложнит жизнь Европе.

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