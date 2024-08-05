Евродепутаты требуют приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

В Европарламенте растет недовольство политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Беларуси и России. Теперь парламентарии отправили открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом ужесточить контроль на венгерской границе и исключить страну из Шенгенской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении они потребовали принять меры в связи с недавним решением Венгрии смягчить визовый режим для белорусов и россиян. Политики считают, что это ставит под угрозу функционирование Шенгенской зоны. Также свое прошение парламентарии объяснили отказом Будапешта обрывать связи и изолировать Минск и Москву. На данный момент под письмом подписались около 70 евродепутатов, но их фамилии пока не разглашаются.