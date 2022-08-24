Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Какие прогнозы дают эксперты?

Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Курс единой европейской валюты снизился более чем на 1% до 0,99 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз это произошло в 2002 году, всего через несколько лет после ее введения.