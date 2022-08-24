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Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Какие прогнозы дают эксперты?

24 августа 2022 09:06
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Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Курс единой европейской валюты снизился более чем на 1% до 0,99 доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз это произошло в 2002 году, всего через несколько лет после ее введения.

Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Какие прогнозы дают эксперты?-1

По мнению финансовых аналитиков, падение евро продолжится и дальше. Энергетический кризис, проблемы с поставками сырья и высокая инфляция омрачают перспективы еврозоны. Из-за роста цен резко сократились потребление и инвестиции в бизнес. Все это неминуемо приведет, вернее, уже привело к экономической слабости стран, использующих евро.

# Деньги # Фотофакт

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