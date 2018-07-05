Эволюция на наших глазах: капуцины научились использовать орудия труда

Как сообщает Newscientist , животные обычно используют камни, чтобы разбивать орехи и панцири моллюсков. В научной работе BioArXiv отмечается, что впервые капуцины применяли камни в 2004 году в Национальном парке Coiba.

Новости мира. Каменный век начался у белоплечих капуцинов из Панамы. Они стали четвёртой группой приматов (не считая людей), которая применяет камни в качестве орудия труда.

В прошлом году биологи разместили камеры на островах парка, чтобы исследовать действия обезьян. На кадрах запечатлено, как животные раскалывают камнями кокосы, крабов и раковины моллюсков.

Только в одной из частей острова Хикарон капуцины используют каменные орудия для добычи пищи. Пока ученые не дают точного ответа на вопрос, почему так происходит. Они планируют и дальше наблюдать за животными в надежде узнать больше о жизни капуцинов.

Летом прошлого года в США енот-альпинист забрался на крышу 23-этажного здания.