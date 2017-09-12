Этот день я ждала с января: россиянка стала обладательницей самых длинных ног в мире

Новости России. Российская баскетболистка, бывший член национальной сборной – 29-летняя Екатерина Лисина стала обладательницей самых длинных ног в мире. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

По словам девушки, она ждала этого события девять месяцев.

Екатерина Лисина:

Этот день я ждала с января, когда впервые подала заявку на данный титул. Я действительно надеюсь изменить мир моделинга на высшем уровне! Для меня большая честь, чтобы я стала обладателем титула в Книге рекордов Гиннесса. Большое вам спасибо за вашу поддержку и доверие.