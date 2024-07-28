Это зрелище может шокировать даже взрослых! Вот каким было провальное открытие Олимпиады-2024

Не все пошло по плану и по другую сторону Атлантики, где весьма неоднозначно провели церемонию открытия Олимпиады.

То, что Франция не справится, было понятно еще задолго до официального старта – вспомнить хотя бы скандал с опасной водой в Сене или недоедающих британских атлетов, которым не доложили в олимпийской столовой, но все это цветочки.

Настоящим провалом стала церемония открытия Игр, где, казалось, все перевернули с ног на голову, в том числе и олимпийский флаг, который повесили в перевернутом виде и даже заметили это не сразу.

После комментаторы назвали Южную Корею Северной. А на десерт подали микс из извращенных европейских ценностей, которых во Франции в избытке.

Предупреждаем, что кадры открытия Олимпийских игр в Париже не стоит показывать детям. Это зрелище может шокировать даже взрослых.