Прямой эфир

Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад

14 июня 2017 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В ночь со вторника на среду в 27-этажном здании Лондона произошел пожар. Более 600 жителей дома оказались в огненной ловушке. На данный момент пожарные сообщают минимум о шести погибших, 50 пострадавших и нескольких десятках пропавших без вести. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за взорвавшегося на нижних этажах холодильника.

Люди пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон. Многие жильцы дома и очевидцы прокомментировали трагедию британской прессе. Мы собрали их рассказы в одном материале – здесь подробнее.

Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад-1

Некоторые жильцы говорят, что давно были обеспокоены пожароопасным состоянием дома. Инициативная группа многоэтажки Grenfell Action Group сообщала, что четыре года назад – в 2013 в доме случился скачок напряжения и едва не произошел пожар. Поэтому жильцы обращались в местные управления, которые говорили: в случае пожара не выходить из собственных квартир.

По сообщению BBC, три года назад для жильцов дома была издана памятка, в которой было написано, что здание «построено в соответствии со строгими требованиями противопожарной безопасности. Новые входные двери в каждую квартиру могут выдерживать огонь до 30 минут, а этого вполне достаточно для прибытия пожарной бригады».

Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад-4

Выжившие жильцы дома отмечают, что их просили оставаться на местах и не паниковать. Система пожарного оповещения не работала.

Grenfell Action Group сегодня утром заявила: произошедшее в доме – настоящая катастрофа и что еще даже рано говорить о количестве пострадавших и погибших. Группа регулярно заботилась о безопасности дома, требуя, чтобы его снесли, прежде чем оно сгорит, – пишет Daily Mail.

Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад-7

В утреннем заявлении отмечалось, что «в последние годы было опубликовано множество предупреждений об очень плохих стандартах пожарной безопасности и в этом здании и в других в районах Кенсингтон и Челси. Однако все наши предупреждения были пропущены мимо ушей. К сожалению, произошедшее было неизбежно и это был просто вопрос времени».

Что известно о пожаре в Лондоне к этому часу – здесь подробнее. 

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госдума обратилась к премьер-министру России по поводу прав белорусских водителей
14 июня 2017 11:05

Госдума обратилась к премьер-министру России по поводу прав белорусских водителей

«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу
14 июня 2017 10:54

«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу

Жильцы выбрасывали детей из окон: девять рассказов очевидцев пожара в лондонской высотке
14 июня 2017 10:14

Жильцы выбрасывали детей из окон: девять рассказов очевидцев пожара в лондонской высотке