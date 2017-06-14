Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад
Новости Великобритании. В ночь со вторника на среду в 27-этажном здании Лондона произошел пожар. Более 600 жителей дома оказались в огненной ловушке. На данный момент пожарные сообщают минимум о шести погибших, 50 пострадавших и нескольких десятках пропавших без вести. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за взорвавшегося на нижних этажах холодильника.
Люди пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон. Многие жильцы дома и очевидцы прокомментировали трагедию британской прессе. Мы собрали их рассказы в одном материале – здесь подробнее.
Некоторые жильцы говорят, что давно были обеспокоены пожароопасным состоянием дома. Инициативная группа многоэтажки Grenfell Action Group сообщала, что четыре года назад – в 2013 в доме случился скачок напряжения и едва не произошел пожар. Поэтому жильцы обращались в местные управления, которые говорили: в случае пожара не выходить из собственных квартир.
По сообщению BBC, три года назад для жильцов дома была издана памятка, в которой было написано, что здание «построено в соответствии со строгими требованиями противопожарной безопасности. Новые входные двери в каждую квартиру могут выдерживать огонь до 30 минут, а этого вполне достаточно для прибытия пожарной бригады».
Выжившие жильцы дома отмечают, что их просили оставаться на местах и не паниковать. Система пожарного оповещения не работала.
Grenfell Action Group сегодня утром заявила: произошедшее в доме – настоящая катастрофа и что еще даже рано говорить о количестве пострадавших и погибших. Группа регулярно заботилась о безопасности дома, требуя, чтобы его снесли, прежде чем оно сгорит, – пишет Daily Mail.
В утреннем заявлении отмечалось, что «в последние годы было опубликовано множество предупреждений об очень плохих стандартах пожарной безопасности и в этом здании и в других в районах Кенсингтон и Челси. Однако все наши предупреждения были пропущены мимо ушей. К сожалению, произошедшее было неизбежно и это был просто вопрос времени».
Что известно о пожаре в Лондоне к этому часу – здесь подробнее.