Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад

Люди пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон. Многие жильцы дома и очевидцы прокомментировали трагедию британской прессе. Мы собрали их рассказы в одном материале – здесь подробнее .

Новости Великобритании. В ночь со вторника на среду в 27-этажном здании Лондона произошел пожар. Более 600 жителей дома оказались в огненной ловушке. На данный момент пожарные сообщают минимум о шести погибших, 50 пострадавших и нескольких десятках пропавших без вести. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за взорвавшегося на нижних этажах холодильника.

Некоторые жильцы говорят, что давно были обеспокоены пожароопасным состоянием дома. Инициативная группа многоэтажки Grenfell Action Group сообщала, что четыре года назад – в 2013 в доме случился скачок напряжения и едва не произошел пожар. Поэтому жильцы обращались в местные управления, которые говорили: в случае пожара не выходить из собственных квартир.

По сообщению BBC, три года назад для жильцов дома была издана памятка, в которой было написано, что здание «построено в соответствии со строгими требованиями противопожарной безопасности. Новые входные двери в каждую квартиру могут выдерживать огонь до 30 минут, а этого вполне достаточно для прибытия пожарной бригады».