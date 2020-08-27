Это уже предприятия-призраки. Как «цветные революции» убивают успешные заводы?

«Цветные революции», как правило, приводят к упадку во всех сферах жизни. Массовые протесты и беспорядки заканчиваются, а их последствия приходится ликвидировать не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И далеко не каждый может пережить этот сложный период. Наглядный пример – Украина. После Евромайдана довольно крепкая промышленность страны столкнулась с серьезными трудностями.

Концерн «Антонов» – крупнейший актив, унаследованный Украиной от советского авиастроения. До событий шестилетней давности был по всем показателям лучшим в авиапроме страны, а с 2016 года не произвел ни одного серийного самолета. На данный момент легендарный «Антонов» ликвидирован. Формально – в связи с его переходом в состав другого концерна.

Еще один пример – знаменитый Запорожский автомобильный завод. Удар Евромайдана оказался для ЗАЗа ключевым. Завод сократил более 2 тысяч работников. В 2018 году с конвейера сошла всего 131 машина, что для такого предприятия фактически равно смерти. Начался процесс банкротства. Сейчас завод находится под процедурой санации. Там собирают российские автомобили, что позволяет предприятию хоть как-то держаться на плаву.

Кременчугский автомобильный завод, ныне именуемый «АвтоКрАЗ» – производитель грузовиков, которые ездили по всему СССР. Последние два года предприятие находится на грани банкротства. В 2018 году с конвейера сошло всего 540 автомобилей, что в 55 раз меньше, чем за 30 лет до этого. Не в этой «компании», но все же вспомним и знаменитый некогда Рижский вагоностроительный завод. Его продукция была хорошо знакома и белорусам – многие вспомнят те самые трамвайчики. Сегодня все это уже в прошлом.

К 2016 году убытки предприятия составили почти 3 миллиона евро. Год спустя началась процедура банкротства. Сейчас в летописи завода поставлена точка.