«Это самое настоящее зверство»: в Турции взорвали гостей на свадьбе

Новости Турции. 50 человек погибли при взрыве на свадьбе на востоке страны.

Бомба сработала в самый разгар праздника, когда гости танцевали.

Свыше 100 пострадавших доставлены в больницы – многие в критическом состоянии. Вероятнее всего, снаряд взорвала террористка-смертница.

Она проникла на свадьбу под видом гостя.

На месте трагедии продолжают разбор завалов и опознание тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ибрагим Оздемир, свидетель:

На этой свадьбе гуляли наши друзья и близкие люди. Очень больно и грустно осознавать, что их больше нет. Подобная атака – это самое настоящее зверство. Мы, обычные жители, хотим, чтобы эти бойни закончились. Все ужасно напуганы, особенно женщины и дети.

Теракт прогремел совсем неподалеку от границы с Сирией. За последнее время в этой части страны происходит много взрывов и все они спланированы Рабочей партией Курдистана.

Правда, этот случай выбивается из общей канвы, поскольку курды нападают лишь на военных. В подобных атаках только за минувшую неделю погибли около 15 человек.