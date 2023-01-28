«Это ещё больше запутывает Германию». Немцы выступили против поставок оружия Украине

Новости Германии. Массовые протесты вспыхнули в Берлине. Недовольные поставками оружия Украине немцы выступили против обострения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты требовали от правительства отказа от военной помощи, в частности поставок танков, а также выхода Германии из НАТО. Жители ФРГ надеются, что любые конфликты должны решаться мирным путем, а правительство ФРГ одумается и не станет уподобляться Соединенным Штатам. Их немцы назвали главными подстрекателями к войне.

Мы здесь, чтобы выступить против предоставления Германией основных боевых танков Украине, потому что это приводит к эскалации конфликта, усугубляет напряженность и еще больше запутывает Германию.

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение отправить Украине 14 танков Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц подобную помощь не одобрил, тем не менее власти приняли иное решение под давлением США, сообщили местные СМИ.