«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу

Полиция выводила жильцов настолько быстро, что многие выбежали на улицу в одних пижамах. Ни документов, ни денег. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей, чтобы спастись, вили веревки из простыней и пытались по ним спуститься.

Новости Великобритании. В крупном пожаре на западе Лондона погибли люди. Точное число пока неизвестно. Многие этажи высотки все еще невозможно обследовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомню, пламя охватило 27-этажный жилой дом посреди ночи. С огнем сражались две сотни пожарных, но тщетно. Здание превратилось в горящий факел. Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши.

Очевидец:

Я подбежал к входной двери, посмотрел в глазок – везде дым, слышны крики. Открыл дверь, а там соседи бегут вниз по лестнице и кричат: «Там огонь, огонь!» Они собирались выбраться из дома. Я побежал обратно, схватил маленькую дочку, набросил на нее халат – все, что было под рукой в тот момент. И выбежал из дома. Затем – уже на улице – поднял глаза. Все было в огне! Это был абсолютный кошмар. Это было похоже на фильм ужасов.

По предварительным данным, пострадали более 50 человек. Все они доставлены в лондонские больницы. Эвакуированных людей размещают в ближайшем христианском центре. Причины ЧП пока не называются. Однако жители высотки рассказывают, что давно жаловались на перебои с электричеством. Проводка в доме была в плохом состоянии. Оборудование для пожаротушения не проверялось в доме около четырех лет. Кроме того, в здании на 120 квартир был всего один пожарный выход.