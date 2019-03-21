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Это была женщина. Впервые остров Пасхи обогнули вплавь

21 марта 2019 12:52
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Новости Чили. Пловчиха Сара Фергюсон стала первым в мире человеком, которому удалось обогнуть остров Пасхи вплавь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была женщина. Впервые остров Пасхи обогнули вплавь-1

Девушка преодолела расстояние в 63,5 километра за 19 часов и 8 минут, не используя ласты или другие приспособления для плавания. На протяжении всего заплыва ее сопровождала лодка со спасателями, однако спортсменка ни разу к ней не прикоснулась.

С помощью такой акции Сара Фергюсон хотела привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения вод микропластиком.

Это была женщина. Впервые остров Пасхи обогнули вплавь-4

# Рекорды # Фотофакт

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