Это была женщина. Впервые остров Пасхи обогнули вплавь

Новости Чили. Пловчиха Сара Фергюсон стала первым в мире человеком, которому удалось обогнуть остров Пасхи вплавь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушка преодолела расстояние в 63,5 километра за 19 часов и 8 минут, не используя ласты или другие приспособления для плавания. На протяжении всего заплыва ее сопровождала лодка со спасателями, однако спортсменка ни разу к ней не прикоснулась.

С помощью такой акции Сара Фергюсон хотела привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения вод микропластиком.