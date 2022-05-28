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«Это будет недешёвое удовольствие». В Риге могут взорвать памятник Освободителям

28 мая 2022 11:54
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Новости Латвии. В Риге могут взорвать памятник Освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местная дума решает, как снести монумент, рассматривается в том числе и подрыв. Об этом рассказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

«Это будет недешёвое удовольствие». В Риге могут взорвать памятник Освободителям-1

Он также подчеркнул, что «это будет недешевое удовольствие». Однако конкретную сумму не назвал. Впрочем, как и способ избавления от символа Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Известно только, что памятник Освободителям снесут до 15 ноября.

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# Памятники # Вилнис Кирсис # Фотофакт

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