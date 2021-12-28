Эти панды впервые увидели снег с тех пор, как поселились в зоопарке. Теперь они резвятся в сугробах

Новости Китая. Очаровательные медведи резвились и катались по сугробам в зоопарке в городе Чанша в Центральном Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на снежную бурю, пара гигантских панд хорошо провела время. Да Мей и Цин Цин впервые увидели снег с момента, как они поселились в этом зоопарке в конце сентября 2020 года.