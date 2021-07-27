Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?

Новости Китая. Кадры, напоминающие фильмы про апокалипсис, пришли из китайской провинции Ганьсу. На регион обрушилась сильнейшая песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Кадры, напоминающие фильмы про апокалипсис, пришли из китайской провинции Ганьсу. На регион обрушилась сильнейшая песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромная стена пыли высотой около ста метров буквально за считанные минуты накрыла городские кварталы. Небо окрасилось в оранжевый цвет.
Местные автолюбители были вынуждены съезжать со скоростных дорог, чтобы переждать бурю. Обошлось без пострадавших.
Тем временем в провинции Хэнань борются с другой стихией. Число погибших в результате масштабных наводнений в регионе возросло до 69.
От проливных дождей пострадали около 13 миллионов жителей. Более 900 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В результате стихии повреждены сотни зданий и почти миллион гектаров посевов.