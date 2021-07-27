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Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?

27 июля 2021 11:59
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Новости Китая. Кадры, напоминающие фильмы про апокалипсис, пришли из китайской провинции Ганьсу. На регион обрушилась сильнейшая песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?-1

Огромная стена пыли высотой около ста метров буквально за считанные минуты накрыла городские кварталы. Небо окрасилось в оранжевый цвет.

Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?-4

Местные автолюбители были вынуждены съезжать со скоростных дорог, чтобы переждать бурю. Обошлось без пострадавших.

Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?-7

Тем временем в провинции Хэнань борются с другой стихией. Число погибших в результате масштабных наводнений в регионе возросло до 69.

Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?-10

От проливных дождей пострадали около 13 миллионов жителей. Более 900 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В результате стихии повреждены сотни зданий и почти миллион гектаров посевов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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