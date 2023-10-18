Эстонским учителям подняли зарплаты на 1,7% вместо обещанных 8% – они угрожают забастовкой

Эстонские учителя пригрозили выйти на забастовку, если им не поднимут зарплату. Ранее в правительстве пообещали, что найдут дополнительные средства, чтобы повысить ее на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И нашли. По итогу зарплату педагогов было решено поднять на 1,7 %. Учителя сочли это издевкой и пригрозили устроить общенациональную забастовку. В ней готовы участвовать 90 % педагогов школ и 80 % работников дошкольных учреждений. Пока сотрудники системы образования ждут результатов переговоров между профсоюзами и правительством. Однако маловероятно, что им удастся найти компромисс.