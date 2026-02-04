Эстония столкнулась с критической нехваткой инвестиций в собственную генерацию энергии

Эстония столкнулась с острой проблемой – нехваткой инвестиций в собственную энергетическую генерацию. Долгое время страна полагалась на импорт электроэнергии, и теперь это дает о себе знать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старая инфраструктура изнашивается, а создание новой не успевает за потребностями, из‑за чего «зеленый переход» оборачивается борьбой с веерными отключениями. Ситуация резко ухудшилась после того, как разорвано энергокольцо БРЭЛЛ с Россией и Беларусью. Оптовая стоимость электричества в январе вдвое превысила декабрьские показатели и достигла 154 евро за мегаватт-час. В феврале цена продолжила расти – отметка поднялась уже до 248 евро за мегаватт-час.