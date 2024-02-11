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Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией

11 февраля 2024 14:07
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Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал не верить заявлениям Кремля о том, что Россия не собирается вторгаться в НАТО.

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией-1

Североатлантический альянс активно укрепляет восточные рубежи. Так, в Эстонии военные отработали тактику ведения боя в условиях низких температур на учении «Зимний лагерь». В приграничные районы Латвии Швеция отправила военных для участия в «усиленном передовом присутствии». Польские власти для проведения учений «Стойкий защитник», самых масштабных со времен конца холодной войны, предупредили пилотов о возможных незапланированных военных маневрах на востоке страны.

# Международная политика

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