Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал не верить заявлениям Кремля о том, что Россия не собирается вторгаться в НАТО.
Североатлантический альянс активно укрепляет восточные рубежи. Так, в Эстонии военные отработали тактику ведения боя в условиях низких температур на учении «Зимний лагерь». В приграничные районы Латвии Швеция отправила военных для участия в «усиленном передовом присутствии». Польские власти для проведения учений «Стойкий защитник», самых масштабных со времен конца холодной войны, предупредили пилотов о возможных незапланированных военных маневрах на востоке страны.