Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал не верить заявлениям Кремля о том, что Россия не собирается вторгаться в НАТО.