Эстония пока не передавала Украине кассетные боеприпасы

Представитель Министерства обороны Эстонии Андра Нылвак заявила, что страна до сих пор не передавала Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что детали передачи военной помощи Киеву станут известны после того, как поставка будет произведена. Ранее США заявили о своих намерениях передать Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. По словам президента России Владимира Путина, в Украине широко применяются кассетные боеприпасы, а США используют их через украинскую армию.