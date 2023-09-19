Прямой эфир

Эстония пока не передавала Украине кассетные боеприпасы

19 сентября 2023 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представитель Министерства обороны Эстонии Андра Нылвак заявила, что страна до сих пор не передавала Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что детали передачи военной помощи  Киеву станут известны после того, как поставка будет произведена. Ранее США заявили о своих намерениях передать Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. По словам президента России Владимира Путина, в Украине широко применяются кассетные боеприпасы, а США используют их через украинскую армию.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Российские ПВО за сутки сбили ракеты и украинский Су-25 в Запорожской области
19 сентября 2023 14:24

Российские ПВО за сутки сбили ракеты и украинский Су-25 в Запорожской области

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью
19 сентября 2023 14:21

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

Австралию охватили лесные пожары
19 сентября 2023 13:58

Австралию охватили лесные пожары