Эстония, Латвия и Литва вновь призвали НАТО усилить присутствие в регионе. Как отреагировали в Альянсе?

Эстония, Латвия и Литва вновь призвали НАТО усилить свое присутствие в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они хотят получить самое большое количество боеспособных сил Альянса в Европе со времен окончания холодной войны.

Страны Балтии с общим населением чуть более 6 миллионов человек просят, чтобы НАТО увеличило свой многонациональный контингент, который насчитывает около 5 000 солдат, в 10 раз, а также добавил средства воздушной и морской обороны. Этот вопрос Эстония, Латвия и Литва намерены поднять на предстоящем саммите НАТО в Испании.