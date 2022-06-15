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Эстония, Латвия и Литва вновь призвали НАТО усилить присутствие в регионе. Как отреагировали в Альянсе?

15 июня 2022 13:26
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Эстония, Латвия и Литва вновь призвали НАТО усилить свое присутствие в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они хотят получить самое большое количество боеспособных сил Альянса в Европе со времен окончания холодной войны.  

Эстония, Латвия и Литва вновь призвали НАТО усилить присутствие в регионе. Как отреагировали в Альянсе?-1

Страны Балтии с общим населением чуть более 6 миллионов человек просят, чтобы НАТО увеличило свой многонациональный контингент, который насчитывает около 5 000 солдат, в 10 раз, а также добавил средства воздушной и морской обороны. Этот вопрос Эстония, Латвия и Литва намерены поднять на предстоящем саммите НАТО в Испании.

Эстония, Латвия и Литва вновь призвали НАТО усилить присутствие в регионе. Как отреагировали в Альянсе?-4

Правда, в Альянсе по этому поводу возникли серьезные разногласия. Многие члены, в том числе Великобритания и США, не хотят там строить новые военные базы. Их содержание будет стоить миллиарды. Кроме того, в Пентагоне заявили, что постоянное присутствие американских войск было бы крайне провокационным для Москвы.

# НАТО # Фотофакт

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