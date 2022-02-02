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Эстафета огня Олимпиады стартовала 2 февраля в Пекине. Вот какой путь пройдёт факел

02 февраля 2022 06:50
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До Олимпиады в Пекине остаются считаные дни. 2 февраля пройдет церемония старта эстафеты огня Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафета огня Олимпиады стартовала 2 февраля в Пекине. Вот какой путь пройдёт факел-1

Все начнется в китайской столице. Затем факел доставят в уезд Яньцин. Огонь побывает на отрезке Великой китайской стены. Во второй половине дня эстафету примет город Чжанцзякоу.

Эстафета огня Олимпиады стартовала 2 февраля в Пекине. Вот какой путь пройдёт факел-4

После «‎огненный символ» вернется к месту старта – в Пекин. Напомним, олимпийский огонь предстоящих Игр доставили из Афин в китайскую столицу в конце октября 2021 года.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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