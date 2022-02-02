Эстафета огня Олимпиады стартовала 2 февраля в Пекине. Вот какой путь пройдёт факел

До Олимпиады в Пекине остаются считаные дни. 2 февраля пройдет церемония старта эстафеты огня Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начнется в китайской столице. Затем факел доставят в уезд Яньцин. Огонь побывает на отрезке Великой китайской стены. Во второй половине дня эстафету примет город Чжанцзякоу.