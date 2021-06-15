Есть угощение для фанатов со всех стран. Французский пекарь приготовил специальную выпечку к Евро-2020

15 июня на чемпионате Европы по футболу пройдет первый топ-матч – Германия против Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последнюю из названных сборных считают главным фаворитом турнира.

Болельщики делают ставки, а некоторые стараются заранее подсластить горечь неизбежного поражения одной из команд. Французский пекарь, который вот уже 15 лет живет в небольшом баварском городке, готовит красочную выпечку специально к чемпионату. Есть угощение для фанатов со всех стран, но сегодня кулинарное внимание уделяется двум соседям-соперникам.