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Есть пропавшие без вести. В Индии растёт число жертв тропического циклона

18 мая 2021 09:11
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Новости Индии. Растет число жертв тропического циклона в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших более 25 человек, есть пропавшие без вести.

Есть пропавшие без вести. В Индии растёт число жертв тропического циклона-1

В результате разгула непогоды частично или полностью разрушены более 130 зданий, вырваны с корнем десятки деревьев, в некоторых районах нарушена подача электричества. В штате Гуджарат свои дома вынужденно покинули около 150 тысяч жителей.

Есть пропавшие без вести. В Индии растёт число жертв тропического циклона-4

В ликвидации последствий циклона задействованы свыше 50 спасательных бригад. В полной готовности находятся также сухопутные войска, ВВС и ВМС страны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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