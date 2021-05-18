Есть пропавшие без вести. В Индии растёт число жертв тропического циклона

Новости Индии. Растет число жертв тропического циклона в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших более 25 человек, есть пропавшие без вести.

В результате разгула непогоды частично или полностью разрушены более 130 зданий, вырваны с корнем десятки деревьев, в некоторых районах нарушена подача электричества. В штате Гуджарат свои дома вынужденно покинули около 150 тысяч жителей.