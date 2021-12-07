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ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Беларусь

07 декабря 2021 16:42
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Европейский суд по правам человека запретил Польше выдворять обратно в Беларусь беженцев, попавших на ее территорию, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.  

ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Беларусь-1

С августа по декабрь было рассмотрено около 60 заявлений от 198 человек с просьбой обеспечить им безопасное пребывание на территории Евросоюза. Большинство жалоб было подано против Польши, еще несколько против Литвы и Латвии.  

Европейский суд по правам человека также попросил Варшаву допустить адвокатов к 32 гражданам Афганистана, которые находятся на белорусско-польской границе. В некоторых случаях Страсбург потребовал обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью или временным убежищем.  

# Беженцы # Фотофакт

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