Эсминец США Fitzgerald столкнулся с торговым судном: три человека госпитализированы

Новости США. Морское ЧП у берегов Японии. Эсминец военно-морских сил США Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три члена экипажа, включая капитана военного корабля, получили ранения.
Новости США. Морское ЧП у берегов Японии. Эсминец военно-морских сил США Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три члена экипажа, включая капитана военного корабля, получили ранения.
Их экстренно эвакуировали в госпиталь. Местонахождение еще семи моряков неизвестно. Они числятся пропавшими без вести. Американский эсминец частично подтоплен.
На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция.