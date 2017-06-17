Эсминец США Fitzgerald столкнулся с торговым судном: три человека госпитализированы

Новости США. Морское ЧП у берегов Японии. Эсминец военно-морских сил США Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их экстренно эвакуировали в госпиталь. Местонахождение еще семи моряков неизвестно. Они числятся пропавшими без вести. Американский эсминец частично подтоплен.