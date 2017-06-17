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Эсминец США Fitzgerald столкнулся с торговым судном: три человека госпитализированы

17 июня 2017 13:30
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Новости США. Морское ЧП у берегов Японии. Эсминец военно-морских сил США Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три члена экипажа, включая капитана военного корабля, получили ранения.

Эсминец США Fitzgerald столкнулся с торговым судном: три человека госпитализированы-1

Их экстренно эвакуировали в госпиталь. Местонахождение еще семи моряков неизвестно. Они числятся пропавшими без вести. Американский эсминец частично подтоплен.

На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция.

# Фотофакт # Авария

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