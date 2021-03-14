Если отправляетесь за покупками, нужно взять онлайн-разрешение. Жительница Чили о жизни в стране во время пандемии

Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности. Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью В Германии на этих выходных вновь прокатилась волна протестов против карантинных мер. И немцев можно понять: 17 тысяч предприятий за 2020 год подали заявления о банкротстве. Не говоря уже про ущерб, который деньгами не исчисляется. Среди итальянцев с начала изоляции количество разводов увеличилось на 60 %. Сколько туристов не досчитались в Чили?

Евгения Майорова:

Всем привет! Меня зовут Майорова Евгения, и сегодня я расскажу вам о жизни в Чили в период карантина. Карантинные меры в Чили разделены на пять фаз. Первая фаза – это когда все закрыто, выехать из города невозможно, люди работают из дома. Если вам нужно отправиться за покупками, вам нужно взять онлайн-разрешение, и выдается оно всего лишь на три часа.

Локдауны в Чили весь год напоминали американские горки. Город Вильяррика две недели назад – карантинная оттепель. Сейчас там снова строгий локдаун.

Красивейший туристический регион вновь опустел. Евгения Майорова:

Вторая фаза – с понедельника по пятницу все работает. Соблюдается комендантский час, то есть в десять вечера все должны быть уже дома. Рестораны, кстати, открыты. Ну, не рестораны, а террасы ресторанов открыты. Третья фаза – это когда все открыто с понедельника по воскресенье. Даже террасы ресторанов, это уже можно назвать свободой.

И весь год вот так плавно мы переходим с первой на третью фазу. И на данный момент, например, мой регион (я живу в туристическом месте, туристический регион) – мы на первой фазе: все закрыто, не работают ни рестораны…

В Чили подсчитали: до их берегов не доехали почти 3,5 миллиона иностранных туристов.

Евгения Майорова:

Безусловно, коронавирус повлиял на экономику Чили. Больше всех пострадали малый бизнес и ресторанный бизнес. Многие рестораны закрылись и больше не открылись. Но чилийское правительство поддерживает своих граждан, поддержало их дважды. Им выдали 10 % пенсионных накоплений. И в тот момент, когда выдавались эти 10 %, в магазинах просто нечего было купить, особенно все, что касается мебели и техники. И цены также выросли примерно на 20-30 %.