Эскалация конфликта Израиля и Палестины достигла невероятного накала: обострение отношений обсудит Совбез ООН

Совет безопасности ООН обсудит обострение палестино-израильского конфликта. Внеочередное экстренное заседание будет созвано по инициативе Швеции, Франции и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной достигла невероятного накала. Спровоцировало противостояние усиление мер безопасности на Храмовой горе – одной из главных мусульманских святынь. Израильские полицейские пошли на это после убийства в середине месяца двоих своих коллег. На них напали вооруженные боевики.