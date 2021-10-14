Ещё две энергокомпании в Великобритании обанкротились из-за роста цен на газ

Новости Великобритании. Великобритания продолжает ощущать на себе мощные удары топливного кризиса. Из-за высоких цен на газ о своем банкротстве объявили еще две энергокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обслуживали 250 тысяч клиентов, которые теперь, мягко говоря, очень озабочены своей судьбой. Правда, их пытаются обнадежить обещанием передать их другому поставщику. Но не обнадеживает сообщение руководства разорившихся компаний, в котором говорится, что из-за сложившейся ситуации еще больше энергопоставщиков прекратят свое существование.