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Ещё две энергокомпании в Великобритании обанкротились из-за роста цен на газ

14 октября 2021 09:57
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Новости Великобритании. Великобритания продолжает ощущать на себе мощные удары топливного кризиса. Из-за высоких цен на газ о своем банкротстве объявили еще две энергокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ещё две энергокомпании в Великобритании обанкротились из-за роста цен на газ-1

Они обслуживали 250 тысяч клиентов, которые теперь, мягко говоря, очень озабочены своей судьбой. Правда, их пытаются обнадежить обещанием передать их другому поставщику. Но не обнадеживает сообщение руководства разорившихся компаний, в котором говорится, что из-за сложившейся ситуации еще больше энергопоставщиков прекратят свое существование.  

Ещё две энергокомпании в Великобритании обанкротились из-за роста цен на газ-4

Остается добавить, что с начала 2021 года в Британии из-за цен на газ обанкротились 12 энергокомпаний, которые обслуживали 1,5 миллиона потребителей.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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