Еще один канадский город рискует сгореть из-за лесных пожаров

Новости Канады. В канадской провинции Альберта введён режим чрезвычайной ситуации. Лесные пожары подобрались к ещё одному канадскому городу и местному аэропорту. Стена огня уже вплотную подошла к городу Тиквуду, который находится по соседству с объятым огнём Форт-МакМюрреем.

В регион для оказания помощи пожарным направлены армейские подразделения и полиция. Задействована авиация. Но пока остановить распространение пламени не удаётся.

В Форт-МакМюррее, по последним данным, выгорело более полутора тысяч домов. Эвакуированы практически все жители. А это порядка 88 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.