Еще на одном круизном судне в Атлантическом океане зафиксировали вспышку хантавируса

Спустя месяц неопределенности пассажиров лайнера, где от хантавируса погибли три человека, высадили на Канарских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту находились 147 человек, включая экипаж: пять зараженных эвакуировали ранее. По данным ВОЗ, у остальных симптомов вируса нет – их отправили на родину спецрейсами для прохождения карантина. Тем временем тревожные новости пришли с другого круизного судна в Атлантическом океане – там зафиксировали вспышку хантавируса. На борту – более трех тысяч человек.