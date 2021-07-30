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ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?

30 июля 2021 12:24
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Новости Кубы. Куба предложила Евросоюзу заняться своими проблемами, вместо того чтобы критиковать действия властей республики после антиправительственных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?-1

Ранее в ЕС уже в привычной манере выразили обеспокоенность в связи с задержанием демонстрантов на Кубе, а также призвали освободить задержанных.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?-4

Глава МИД категорически отверг заявление и посоветовал Евросоюзу сконцентрироваться на решении проблемы полицейского насилия в странах сообщества.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?-7

Напомним, массовые антиправительственные акции на Острове Свободы вспыхнули 11 июля. Люди вышли на улицы на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Власти Гаваны убеждены, что митинги – дело рук США. Американцев обвиняют в финансировании и координации протестов.

# Международная политика # Бруно Родригес Паррилья # Фотофакт

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