ЕС выразил обеспокоенность в связи с протестами на Кубе. Как отреагировали в этой стране?

Новости Кубы. Куба предложила Евросоюзу заняться своими проблемами, вместо того чтобы критиковать действия властей республики после антиправительственных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны.

Ранее в ЕС уже в привычной манере выразили обеспокоенность в связи с задержанием демонстрантов на Кубе, а также призвали освободить задержанных.

Глава МИД категорически отверг заявление и посоветовал Евросоюзу сконцентрироваться на решении проблемы полицейского насилия в странах сообщества.