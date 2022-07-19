ЕС выделит Украине ещё 500 млн евро на закупку вооружений

Украина получит еще 500 миллионов евро на закупку вооружений. Об этом на встрече в Брюсселе договорились главы внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что деньги Киеву будут выделены из Европейского фонда мира. Похоже, что еврочиновники считают, что он создан специально для ведения боевых действий. Таким образом, общий объем военной помощи Украине достигнет двух с половиной миллиардов евро. Решение о первом транше на 500 миллионов евро было принято в конце февраля, еще три последовали в марте, апреле и мае.