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ЕС выделит Украине ещё 500 млн евро на закупку вооружений

19 июля 2022 09:53
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Украина получит еще 500 миллионов евро на закупку вооружений. Об этом на встрече в Брюсселе договорились главы внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС выделит Украине ещё 500 млн евро на закупку вооружений-1

Примечательно, что деньги Киеву будут выделены из Европейского фонда мира. Похоже, что еврочиновники считают, что он создан специально для ведения боевых действий. Таким образом, общий объем военной помощи Украине достигнет двух с половиной миллиардов евро. Решение о первом транше на 500 миллионов евро было принято в конце февраля, еще три последовали в марте, апреле и мае.  

# Международная политика # Фотофакт

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