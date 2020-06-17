ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы пойдёт на поддержку инновационных проектов, направленных на развитие умных городов.
Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы пойдёт на поддержку инновационных проектов, направленных на развитие умных городов.
В первую очередь речь идёт о программах, благодаря которым будет обеспечиваться безопасность работы сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг в области электронной торговли и доставки.
Ожидается, что проекты, которые рассчитаны на два года, будут запущены в период с июня по октябрь.