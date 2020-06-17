ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы пойдёт на поддержку инновационных проектов, направленных на развитие умных городов.

В первую очередь речь идёт о программах, благодаря которым будет обеспечиваться безопасность работы сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг в области электронной торговли и доставки.