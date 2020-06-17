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ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз

17 июня 2020 07:21
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Новости мира. Более 38 миллионов евро выделит Еврокомиссия на защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть этой суммы пойдёт на поддержку инновационных проектов, направленных на развитие умных городов.

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз-1

В первую очередь речь идёт о программах, благодаря которым будет обеспечиваться безопасность работы сетей метрополитена и железных дорог, наземной космической инфраструктуры и спутников, а также услуг в области электронной торговли и доставки.

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз-4

Ожидается, что проекты, которые рассчитаны на два года, будут запущены в период с июня по октябрь. 

# Информационные технологии # Фотофакт

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