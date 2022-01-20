ЕС ввёл санкции против Польши за то, что в стране не закрыли угольную шахту «Туров»

Евросоюз ввел штрафные санкции против Польши за то, что та не выполнила решение европейского суда о закрытии угольной шахты «Туров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за каждый день ее работы она обязана платить полмиллиона евро.
Евросоюз ввел штрафные санкции против Польши за то, что та не выполнила решение европейского суда о закрытии угольной шахты «Туров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за каждый день ее работы она обязана платить полмиллиона евро.
Поскольку Варшава отказалась выполнять эти требования и проигнорировала ультиматум ЕС, Брюссель пошел другим путем. Эти деньги будут удерживать из-за полагающихся Польше выплат по линии Евросоюза. Первый платеж, который вычтут из этих средств, составит 15 миллионов евро. Конфликт разгорелся после того, как Чехия подала иск с требованием закрыть рудник из-за загрязнения окружающей среды. Европейский суд поддержал его и вынес соответствующее решение, которое так не понравилось Польше.