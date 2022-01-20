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ЕС ввёл санкции против Польши за то, что в стране не закрыли угольную шахту «Туров»

20 января 2022 11:11
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Евросоюз ввел штрафные санкции против Польши за то, что та не выполнила решение европейского суда о закрытии угольной шахты «Туров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за каждый день ее работы она обязана платить полмиллиона евро.

ЕС ввёл санкции против Польши за то, что в стране не закрыли угольную шахту «Туров»-1

Поскольку Варшава отказалась выполнять эти требования и проигнорировала ультиматум ЕС, Брюссель пошел другим путем. Эти деньги будут удерживать из-за полагающихся Польше выплат по линии Евросоюза. Первый платеж, который вычтут из этих средств, составит 15 миллионов евро. Конфликт разгорелся после того, как Чехия подала иск с требованием закрыть рудник из-за загрязнения окружающей среды. Европейский суд поддержал его и вынес соответствующее решение, которое так не понравилось Польше.

# Санкции # Фотофакт

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