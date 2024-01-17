ЕС проводит проверку военной помощи, которую страны Союза оказывают Украине

Инициатива вызвала неприятие со стороны государств, которые не желают передавать полные данные. Тем не менее результаты проверки будут объявлены перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля. Поводом для инспекции стали упреки в жадности ряда стран. Камень в огород коллег бросил, в частности, канцлер Германии, который заявил, что военные поставки некоторых союзников Киева слишком незначительны. Он недоволен разной степенью поддержки Украины и малым вкладом отдельных партнеров в ее будущее.