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ЕС проводит проверку военной помощи, которую страны Союза оказывают Украине

17 января 2024 06:26
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Евросоюз проводит проверку военной помощи, которую страны Объединения оказывали Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС проводит проверку военной помощи, которую страны Союза оказывают Украине-1

Инициатива вызвала неприятие со стороны государств, которые не желают передавать полные данные. Тем не менее результаты проверки будут объявлены перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля. Поводом для инспекции стали упреки в жадности ряда стран. Камень в огород коллег бросил, в частности, канцлер Германии, который заявил, что военные поставки некоторых союзников Киева слишком незначительны. Он недоволен разной степенью поддержки Украины и малым вкладом отдельных партнеров в ее будущее.

# Международная политика

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