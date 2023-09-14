Прямой эфир

ЕС продлил до середины марта 2024 года индивидуальные санкции против России

14 сентября 2023 05:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Персональные санкции в отношении Российской Федерации со стороны Евросоюза продлены еще на полгода. Об этом информирует Совет ЕС, передает ТАСС. 

Санкции в отношении лиц, которые ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности и независимости Украины, будут действовать до 15 марта будущего года, отмечается в сообщении. 

В списке, против кого действуют ограничительные меры со стороны Европейского союза, числятся почти 1800 физических и юридических лиц. Санкции накладывают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств. 

ЕС начал вводить санкции в отношении российских граждан и фирм после того, как Крым воссоединился с Российской Федерацией. Список начал расширяться после начала СВО. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании резко выросли цены на аренду квартир: 20 евро за квадратный метр
13 сентября 2023 20:46

В Испании резко выросли цены на аренду квартир: 20 евро за квадратный метр

Олаф Шольц об экономическом кризисе Германии: страна слишком сильно зависит от экспорта
13 сентября 2023 20:45

Олаф Шольц об экономическом кризисе Германии: страна слишком сильно зависит от экспорта

В США произошло рекордное количество стихийных бедствий за последние 8 месяцев
13 сентября 2023 20:44

В США произошло рекордное количество стихийных бедствий за последние 8 месяцев