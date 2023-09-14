ЕС продлил до середины марта 2024 года индивидуальные санкции против России

Персональные санкции в отношении Российской Федерации со стороны Евросоюза продлены еще на полгода. Об этом информирует Совет ЕС, передает ТАСС.

Санкции в отношении лиц, которые ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности и независимости Украины, будут действовать до 15 марта будущего года, отмечается в сообщении.

В списке, против кого действуют ограничительные меры со стороны Европейского союза, числятся почти 1800 физических и юридических лиц. Санкции накладывают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств.

ЕС начал вводить санкции в отношении российских граждан и фирм после того, как Крым воссоединился с Российской Федерацией. Список начал расширяться после начала СВО.