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ЕС призвал Польшу и страны Балтии проявить гибкость в отношении беженцев и изменить процедуру предоставления убежища

03 декабря 2021 10:09
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Еврокомиссия призвала Варшаву, Вильнюс и Ригу проявлять больше гибкости в миграционном кризисе и предложила им не высылать безоговорочно беженцев, проникших через границу, а изменить процедуру предоставления убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, дать больше времени для регистрации и оформления соответствующих документов.

ЕС призвал Польшу и страны Балтии проявить гибкость в отношении беженцев и изменить процедуру предоставления убежища-1

Польша, Латвия и Литва должны создать специальные пункты для регистрации и направлять туда желающих получить убежище. С другой стороны, эта процедурная гибкость дает властям право помещать беженцев в охраняемые лагеря и законно держать их там более 16 недель.

ЕС призвал Польшу и страны Балтии проявить гибкость в отношении беженцев и изменить процедуру предоставления убежища-4

По заявлению благотворительных организаций, это никак не соответствует правилам обращения с мигрантами и мешает справедливому рассмотрению их дел. Именно в этом направлении идут Польша и страны Балтии. Еврокомиссия не может не замечать неадекватности происходящего. Таковы фундаментальные проблемы с ее предложением.

# Беженцы # Фотофакт

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