ЕС призвал Польшу и страны Балтии проявить гибкость в отношении беженцев и изменить процедуру предоставления убежища

Еврокомиссия призвала Варшаву, Вильнюс и Ригу проявлять больше гибкости в миграционном кризисе и предложила им не высылать безоговорочно беженцев, проникших через границу, а изменить процедуру предоставления убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, дать больше времени для регистрации и оформления соответствующих документов.

Польша, Латвия и Литва должны создать специальные пункты для регистрации и направлять туда желающих получить убежище. С другой стороны, эта процедурная гибкость дает властям право помещать беженцев в охраняемые лагеря и законно держать их там более 16 недель.