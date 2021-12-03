ЕС призвал Польшу и страны Балтии проявить гибкость в отношении беженцев и изменить процедуру предоставления убежища
Еврокомиссия призвала Варшаву, Вильнюс и Ригу проявлять больше гибкости в миграционном кризисе и предложила им не высылать безоговорочно беженцев, проникших через границу, а изменить процедуру предоставления убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, дать больше времени для регистрации и оформления соответствующих документов.
Польша, Латвия и Литва должны создать специальные пункты для регистрации и направлять туда желающих получить убежище. С другой стороны, эта процедурная гибкость дает властям право помещать беженцев в охраняемые лагеря и законно держать их там более 16 недель.
По заявлению благотворительных организаций, это никак не соответствует правилам обращения с мигрантами и мешает справедливому рассмотрению их дел. Именно в этом направлении идут Польша и страны Балтии. Еврокомиссия не может не замечать неадекватности происходящего. Таковы фундаментальные проблемы с ее предложением.