ЕС планирует выделить 500 миллионов евро Украине до 2025 года

В первую очередь это поможет восполнить собственные запасы, ранее переданные киевскому режиму. А также организовать новые поставки в Украину. Выделить полмиллиарда евро планируют до 2025 года из общего бюджета Евросоюза. К которым потом добавятся еще 500 миллионов от различных компаний. Что это за фирмы – в Еврокомиссии не уточнили.