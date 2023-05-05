ЕС планирует выделить 500 миллионов евро Украине до 2025 года

500 миллионов евро на военную промышленность. Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов и ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
500 миллионов евро на военную промышленность. Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов и ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь это поможет восполнить собственные запасы, ранее переданные киевскому режиму. А также организовать новые поставки в Украину. Выделить полмиллиарда евро планируют до 2025 года из общего бюджета Евросоюза. К которым потом добавятся еще 500 миллионов от различных компаний. Что это за фирмы – в Еврокомиссии не уточнили.