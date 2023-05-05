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ЕС планирует выделить 500 миллионов евро Украине до 2025 года

05 мая 2023 20:19
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500 миллионов евро на военную промышленность. Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов и ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕС планирует выделить 500 миллионов евро Украине до 2025 года-1

В первую очередь это поможет восполнить собственные запасы, ранее переданные киевскому режиму. А также организовать новые поставки в Украину. Выделить полмиллиарда евро планируют до 2025 года из общего бюджета Евросоюза. К которым потом добавятся еще 500 миллионов от различных компаний. Что это за фирмы – в Еврокомиссии не уточнили. 

# Международная политика # Фотофакт

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