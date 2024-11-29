ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша

Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша. На этот раз он составил более 18 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит в рамках договоренности «Большой семерки» должен быть погашен прибылью от замороженных активов России. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии. Он отметил, что подписание подобного соглашения для ЕК – большая честь.

Но договор – это лишь часть общих усилий Европы по поддержке Киева. На июньском саммите G7 участники встречи согласовали предоставление Украине кредитов в 50 миллиардов долларов до конца 2024 года.