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ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша

29 ноября 2024 07:21
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Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша. На этот раз он составил более 18 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша-2

Кредит в рамках договоренности «Большой семерки» должен быть погашен прибылью от замороженных активов России. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии. Он отметил, что подписание подобного соглашения для ЕК – большая честь. 

Но договор – это лишь часть общих усилий Европы по поддержке Киева. На июньском саммите G7 участники встречи согласовали предоставление Украине кредитов в 50 миллиардов долларов до конца 2024 года.

# Международная политика

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