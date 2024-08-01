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ЕС и США срочно созвали переговоры после убийства Хании

01 августа 2024 10:01
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Европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать войны после того, как в Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

Переговоры в Тегеране возглавил заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора, а в Саудовской Аравии – координатор Совета национальной безопасности США Бретт Макгурк. Цель этих переговоров – убедить Иран не реагировать на нападение или же ограничиться символическими действиями.

Ранее газета The New York Times сообщала, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании.

# Международная политика

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