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ЕС и Киев подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

27 июня 2024 14:47
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ЕС и Украина подписали договор о безопасности. Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал документ о гарантиях безопасности для Киева в Брюсселе во время двухдневного саммита ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Соглашение предполагает проведение экстренных консультаций в случае новой атаки на Украину и предоставление Киеву военной помощи, включая поставки вооружений, обучение военных и кооперацию в области оборонной промышленности.

Бюджет этих программ еще не определен. Соглашение действует в течение 10 лет.

# Международная политика

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