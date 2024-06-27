ЕС и Киев подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

ЕС и Украина подписали договор о безопасности. Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал документ о гарантиях безопасности для Киева в Брюсселе во время двухдневного саммита ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Соглашение предполагает проведение экстренных консультаций в случае новой атаки на Украину и предоставление Киеву военной помощи, включая поставки вооружений, обучение военных и кооперацию в области оборонной промышленности.

Бюджет этих программ еще не определен. Соглашение действует в течение 10 лет.