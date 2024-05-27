ЕС хочет провести мирный саммит по Украине с Россией в Саудовской Аравии

Страны Европейского союза пытаются найти пути дальнейшего продвижения от встречи по Украине в Швейцарии к будущей встрече с Россией в Саудовской Аравии осенью. Об этом пишет РИА Новости.

Индия и Бразилия, скорее всего, направят на швейцарскую конференцию представителей низкого уровня, а Китай – одного высокопоставленного представителя.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не будет проситься на конференцию, если она там не нужна, а глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет вести честный диалог, хотя Москва готова к мирному урегулированию украинского конфликта.