Европейский союз может распасться, если Брюссель будет придерживаться нынешней политики, пишет ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина.

В рассуждении на тему потенциального распада Евросоюза по примеру Советского Союза Степашин отметил, что такой исход возможен, если западные страны продолжат следовать текущей политической линии.

Решения властей ЕС ведут к тому, что объединение «катится к развалу», – также указал ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

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