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Эрдоган: зерновая сделка продлена на два месяца

17 мая 2023 14:51
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Зерновую сделку решено продлить на два месяца. Такое заявление сделал в среду, 17 мая, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости. 

Соглашение по черноморской зерновой инициативе завершалось в четверг, 18 мая 2023 года. Президент Турции выразил благодарность российскому лидеру Путину за поддержку инициатив Анкары по зерновому вопросу, а главу Украины Зеленского – за плодотворное сотрудничество. Эрдоган также отметил участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерриша. 

Черноморская зерновая инициатива была подписана летом прошлого года представителями российской, украинской стороны, а также ООН. Согласно сделке, вывоз зерна, продовольствия и удобрений из Украины осуществляется по Черному морю из трех портов. Маршруты судов согласовывает Совместный координационный центр в Турции. 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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