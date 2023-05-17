Эрдоган: зерновая сделка продлена на два месяца

Зерновую сделку решено продлить на два месяца. Такое заявление сделал в среду, 17 мая, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Соглашение по черноморской зерновой инициативе завершалось в четверг, 18 мая 2023 года. Президент Турции выразил благодарность российскому лидеру Путину за поддержку инициатив Анкары по зерновому вопросу, а главу Украины Зеленского – за плодотворное сотрудничество. Эрдоган также отметил участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерриша.

Черноморская зерновая инициатива была подписана летом прошлого года представителями российской, украинской стороны, а также ООН. Согласно сделке, вывоз зерна, продовольствия и удобрений из Украины осуществляется по Черному морю из трех портов. Маршруты судов согласовывает Совместный координационный центр в Турции.