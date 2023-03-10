Эрдоган назначил президентские выборы в Турции на 14 мая

Новости Турции. Реджеп Эрдоган назначил дату президентских выборов в Турции. Как стало известно несколько часов назад, теперь официально, они пройдут 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально их планировали на середину июня. Однако в правительстве посчитали, что в таком случае важное политическое событие совпадет с пиком туристического сезона. В результате выборы перенесли. Как показывают опросы общественного мнения, за действующего президента отдать свой голос уже сейчас готовы почти 50 % избирателей. Расклад сил, конечно, еще может измениться, ведь сегодня в стране все нацелено на ликвидацию последствий разрушительных землетрясений и немаловажный фактор – то, как справится с этим нынешняя власть.