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Эрдоган хочет предложить Путину посредничество Турции в переговорах по Украине

07 августа 2023 08:15
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На запланированных переговорах с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выдвинуть свое предложение о посредничестве в улаживании украинского конфликта, сообщает РИА Новости. Анкара поддерживает идею прекращения огня и возобновления диалога.

В повестке дня двусторонних переговоров между Россией и Турцией – вопросы двусторонних взаимоотношений, Украины и зернового соглашения, но пока конкретные даты встречи не согласованы.

Ранее в Москве выразили готовность к обсуждению переговоров с украинской стороной, однако киевский режим законодательно наложил на них запрет. Как отмечают в Кремле, урегулирование сложившейся ситуации может быть осуществлено только с учетом территориальных изменений.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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