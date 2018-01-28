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Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп

28 января 2018 12:42
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Новости США. В США почти 40 детей умерли из-за вспышки гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп-1

Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп-3

Эпидемию уже назвали самой масштабной и непредсказуемой за последние годы. Специалисты говорят, что она схожа с пандемией, которая поразила штаты в 2015 году. Тогда в общей сложности заболели 34 миллиона человек. Для 56 тысяч болезнь закончилась летальным исходом.

Распространившаяся по 49 штатам вспышка гриппа в США забрала жизни 37 детей

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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