Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп

Эпидемию уже назвали самой масштабной и непредсказуемой за последние годы. Специалисты говорят, что она схожа с пандемией, которая поразила штаты в 2015 году. Тогда в общей сложности заболели 34 миллиона человек. Для 56 тысяч болезнь закончилась летальным исходом.