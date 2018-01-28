Эпидемию назвали самой масштабной и непредсказуемой: в США свирепствует грипп

Новости США. В США почти 40 детей умерли из-за вспышки гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США почти 40 детей умерли из-за вспышки гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидемию уже назвали самой масштабной и непредсказуемой за последние годы. Специалисты говорят, что она схожа с пандемией, которая поразила штаты в 2015 году. Тогда в общей сложности заболели 34 миллиона человек. Для 56 тысяч болезнь закончилась летальным исходом.
Распространившаяся по 49 штатам вспышка гриппа в США забрала жизни 37 детей