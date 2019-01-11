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Эпидемия на круизном лайнере в Карибском море

11 января 2019 12:46
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Новости мира. У 300 пассажиров обнаружен опасный вирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики изолировали всех заболевших, до прибытия в порт им запрещено покидать корабль.

Эпидемия на круизном лайнере в Карибском море-1

Однако вирус продолжает распространяться. За сутки выявлено более сотни новых случаев.

Эпидемия на круизном лайнере в Карибском море-4

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение завершить путешествие. Корабль возвращается во Флориду. В компании пообещали пассажирам компенсацию за испорченный отдых.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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