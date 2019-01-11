Эпидемия на круизном лайнере в Карибском море

Новости мира. У 300 пассажиров обнаружен опасный вирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики изолировали всех заболевших, до прибытия в порт им запрещено покидать корабль.
Новости мира. У 300 пассажиров обнаружен опасный вирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики изолировали всех заболевших, до прибытия в порт им запрещено покидать корабль.
Однако вирус продолжает распространяться. За сутки выявлено более сотни новых случаев.
В связи со сложившейся ситуацией было принято решение завершить путешествие. Корабль возвращается во Флориду. В компании пообещали пассажирам компенсацию за испорченный отдых.