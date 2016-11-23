Эпидемия гриппа в России: чаще всего заболевают дети до 4 лет и подростки

Новости России. В России объявили о начале эпидемии гриппа. Несмотря на то, что привиты уже более 50 миллионов человек, заболеваемость неуклонно растет.

Как сообщает главный санитарный врач страны,

превышение эпидемического порога зафиксировано в 9 регионах.

Растет заболеваемость среди детей до 4 лет, а еще более заметно – среди подростков. Пока ни особой тяжестью, ни исключительными масштабами эпидемия 2016 года не отличается. Также нет примет того, что ситуация может резко измениться к худшему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.